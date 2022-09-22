Брянца суд отправил в колонию за наркоторговлю

На 10 лет и 8 месяцев суд лишил свободы жителя Брянска за торговлю наркотиками.

Суд Карачевского района рассмотрел уголовное дело о уголовному делу о покушение на незаконный сбыт запрещенных веществ в отношении 43-летнего жителя Брянска.

С августа по октябрь 2021 года мужчина хранил в вагончике в районе деревни Бабинка свыше 16 килограмм каннабиса и части растений конопли. Он расфасовал их для реализации. Также в вагончике хранился прекурсор колбе для приготовления наркотиков в крупном размере.

Суд приговорил виновного к 10 годам 8 месяцам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.