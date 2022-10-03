Брянца ждет суд за смерть пешехода

Житель Брянска, на скорости 100 км/час сбивший мужчину на переходе, предстанет перед судом.

Прокуратура Брянской направила в суд уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

По версии следствия, житель областного центра ночью за рулём Honda Pilot сбил мужчину. Потерпевший пересекал дорогу по переходу в районе дома 86 по проспекту Станке Димитрова. От полученных травм пешеход умер.

Полицейские выяснили, что водитель двигался со скоростью около 100 км/час. При этом эксперты установили, что со скоростью не более 60 км/час автомобилист успел бы затормозить.

Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд Брянской области.