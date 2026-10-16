Обвиняемых в убийстве знакомой супругов брянский суд отправил в СИЗО

2026, 16 октября 13:45

Обвиняемых в убийстве знакомой супругов брянский суд отправил в СИЗО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники полиции Брянской области задержали двоих подозреваемых в убийстве женщины. По предварительной версии, вечером 8 февраля 2026 года 27-летний житель села Брасово и его 43-летняя супруга у себя дома распивали спиртные напитки вместе со знакомой. У них произошёл конфликт на почве ревности. Хозяева жилища нанесли гостье не менее 10 ударов руками и ногами по голове и животу. Потерпевшая умерла на месте. Фигуранты на следующее утро спрятали тело убитой в сундук в доме, а затем уехали из Брянской области.

Следователи возбудили уголовное дело. Супругам предъявлено обвинение. Суд заключил их под стражу на время расследования.