32 тысячи кубометров технической соли подготовили к зиме дорожники в Брянске

2026, 16 октября 14:45

32 тысячи кубометров технической соли подготовили к зиме дорожники в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники дорожного управление города Брянска готовятся к предстоящему зимнему сезону. Для борьбы с гололёдом учреждение закупило 32 тысячи кубометров технической соли и 28 800 кубометров песка. Уборкой улиц областного центра от снега будут заниматься 142 человека, в том числе 70 дворников и восемь механизированных бригад из 30 человек. На дорогах будут работать 125 единиц спецтехники: 37 комбинированных дорожных машин, 10 автогрейдеров, пять лаповых снегоочистителей «Золотые ручки», 16 погрузчиков, а также экскаваторы, самосвалы и тракторы. В настоящее время специалисты на универсальных машинах меняют оборудование с летнего на зимнее.

С конца октября в городе будут круглосуточно дежурить механизированные бригады для борьбы со снегом и гололедицей.