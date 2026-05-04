Брянца ждёт суд за попытку подкупить сотрудника полиции

2026, 04 мая 09:46

Брянца ждёт суд за попытку подкупить сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Жуковский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушение на дачу взятки должностному лицу. Приговор выслушает 35-летний брянец.

22 апреля 2026 года фигуранта за рулём автомобиля остановили инспекторы дорожно-патрульной службы. Мужчина оказался пьян. Чтобы избежать административной ответственности он предложил сотруднику ГИБДД 100 тысяч рублей в качестве взятки. Сотрудник полиции от денег отказался.