Брянские теннисистки привезли две медали с турнира в Смоленске

2026, 27 апреля 17:39
Брянские теннисистки привезли две медали с турнира в Смоленске
Брянские теннисистки привезли две серебряные медали с турнира в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

Накануне в городе Смоленске прошёл Кубок Федерации Смоленской области по теннису. Участие в соревнованиях приняли юноши и девушки до 17 лет.

Брянск успешно представили воспитанники спортивной школы «Горизонт». В одиночном разряде среди девушек до 17 лет серебряную медаль завоевала Вероника  Ермакова. Также серебряным призёром стала Виктория Крыкина. Она выступила в парном разряде среди девушек до 13 лет.

