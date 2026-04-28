Транспорт

Расписание поездов изменится в Брянской области в праздники

2026, 28 апреля 12:20
Расписание поездов изменится в Брянской области в праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

В мае в предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Брянской области. 

Поезд №6904 сообщением Брянск – Рославль отменён 30 апреля и 12 мая. В обратном направлении поезд №6903 отправится только 30 апреля, 1 и 10 мая. 

Поезда №№6601/6602 сообщением Жуковка — Сещинская – Жуковка отправятся 30 апреля, 2, 8 и 9 мая, а выведены из  расписания 1, 3, 10 и 11 мая. Электрички №6323/6324 из Дятьково до Фаянсовая и обратно курсируют 1, 10, 11 мая. 30 апреля и 12 мая рейсы отменены. 

Движение пригородных поездов 2, 9 мая осуществляется по расписанию субботы, 3 мая — воскресенья, 4 мая — понедельника, а 8 мая — пятницы.

 

