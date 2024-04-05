Брянца ждёт суд за причинении вреда здоровью и лишение свободы

Перед судом предстанет житель Суражского района, обвиняемый в причинении вреда здоровью и незаконном лишении свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью и незаконном лишении свободы. Приговор выслушает 45-летний житель Суражского района.

По версии правоохранителей, утром 7 января 2024 года пьяный мужчина поссорился со сторожем сельскохозяйственного кооператива в селе Душатин. Фигурант ударил оппонента несколько раз по голове, причинив вред здоровью средней тяжести.

А днём 26 января пьяный обвиняемый в своем доме по переулку Калинина деревни Калинки поссорился с гостем. Он избил приятеля, а затем пристегнул металлической цепью с навесным замком к батарее отопления. Когда фигурант ушёл, потерпевший позвонил в службу спасения.