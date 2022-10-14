Брянчанка пыталась оформить кредит по паспорту коллеги

В Брянске благодаря внимательной сотруднице банка удалось предотвратить попытку ранее судимой жительницы областного центра по паспорту, забытому на работе ее коллегой.

Как сообщает УМВД по Брянской области, по версии следствия, подозреваемая случайно заметила в офисе на работе паспорт, который забыла одна из коллег, и решила на ней нажиться.

Однако вместо денег по кредиту на чужое имя она получила уголовное дело по факту кражи чужого паспорта.

Ранее она уже была судима за подделку документов.