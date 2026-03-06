Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Двух женщина задержали брянские полицейские за кражу продуктов из магазина

2026, 06 марта 11:35
Двух женщина задержали брянские полицейские за кражу продуктов из магазина
Источник фото

Двух женщина задержали брянские полицейские за кражу продуктов из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился администратор сетевого магазина самообслуживания в Бежицком районе Брянска. Из торгового зала пропали продукты на почти 6000 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личности подозреваемых в краже. 27-летнюю жительница Бярнска и её ранее судимую 42-летнюю родственницу правоохранители задержали. Похищенное они успели съесть.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела «Кража».

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянцу грозит колония за нападение на полицейского
06 марта 13:31
Брянцу грозит колония за нападение на полицейского
Брянский губернатор поздравил матерей и вдов защитников Отечества
06 марта 12:00
Брянский губернатор поздравил матерей и вдов защитников Отечества
Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы
06 марта 10:20
Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14404) брянск (6837) ДТП (2691) ГИБДД (2224) прокуратура (2042) уголовное дело (2006) Александр Богомаз (1877) суд (1786) авария (1645) мчс (1501) коронавирус (1272) умвд (1039)