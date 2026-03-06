Двух женщина задержали брянские полицейские за кражу продуктов из магазина

2026, 06 марта 11:35

Двух женщина задержали брянские полицейские за кражу продуктов из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился администратор сетевого магазина самообслуживания в Бежицком районе Брянска. Из торгового зала пропали продукты на почти 6000 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личности подозреваемых в краже. 27-летнюю жительница Бярнска и её ранее судимую 42-летнюю родственницу правоохранители задержали. Похищенное они успели съесть.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела «Кража».