Происшествия

Жительнице Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети нарушение ПДД

2026, 04 марта 15:12
Жительнице Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональной Гостоапекции. 

 

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска выявили в социальной сети видео с нарушением Правил дорожного движения водителем иномарки. Автомобиль Opel Astra выехал на встречную полосу на дороге с односторонним движением. 

Правоохранители выяснили, что за рулём была 36-летняя жительница Брянска. Инспекторы составили на женщину три административных протокола, в том числе за управление машиной без регистрационных знаков и без водительских прав. Женщине грозит крупный штраф. 

