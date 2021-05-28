Брянцы обкрадывают сельхозпредприятия

За три дня полицейские поймали трех воров.

В УМВД России по Брянской области подвели итоги профилактического мероприятия «Урожай», направленного на обеспечение сохранности денег и товарно-материальных ценностей во время посевных работ. В течение трех дней полицейские следили за правопорядком на сельскохозяйственных предприятиях региона. За это время правоохранители раскрыли три кражи.

В Погарском районе 60-летний мужчина украл с территории сельхозпредприятия гербициды и семенной картофель. В Новозыбковском районе 34-летний вор вынес три цистерны, принадлежащие опытной станции. На заправочной станции в Почепском районе добычей 28-летнего злоумышленника стали алюминиевые кабели.

Также полицейские выявили 29 административных нарушений.