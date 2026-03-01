Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Брянец лишился машины за повторное вождение в нетрезвом состоянии

2026, 01 марта 13:39
Брянец лишился машины за повторное вождение в нетрезвом состоянии
Брянец лишился машины за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушал 62-летний житель Клинцовского района.

В ноябре 2025 года фигуранта за рулём автомобиля Ford Focus в селе Смолевичи остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.  

Суд приговорил виновного к 180 часам обязательных работ и лишил водительского удостоверения на два года. Автомобиль конфисковали. Приговор не вступил в законную силу.

