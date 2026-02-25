Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Кражу иностранной валюты из сейфа раскрыли полицейские в Брянске

2026, 25 февраля 08:42
Рабочего, подозреваемого в хищении из сейфа более 1 600 000 рублей в иностранной валюте, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Из его квартиры пропала крупная сумма в иностранной валюте. Ущерб превысил 1 600 000 рублей.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник открыл сейф с деньгами ключом., который хранился в ящике стола. К преступлению оказался причастен 40-летний уроженец Трубчевского района, который делал в квартире заявителя ремонт.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение.

