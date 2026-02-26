Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Выплата при поступлении на военную службу по контракту в Брянской области выросла

2026, 26 февраля 11:45
Выплата при поступлении на военную службу по контракту в Брянской области выросла
Выплата при поступлении на военную службу по контракту в Брянской области выросла до одного миллиона рублей. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

На заседании Брянской областной думы депутаты внесли изменения в закон Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий военнослужащих, сотрудников федеральных государственных органов, лиц, поступивших в добровольческие формирования, работников специализированного государственного унитарного предприятия, а также членов их семей». Парламентарии увеличили размер единовременной денежной выплаты при поступлении на военную службу по контракту с 600 тысяч до одного миллиона рублей.

«Наш приграничный регион ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население, разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. Именно поэтому мы делаем все, чтобы обеспечить нашим защитникам достойные условия службы», — подчеркнул Александр Богомаз.

