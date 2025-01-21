Брянец остался без прав и автомобиля за нетрезвое вождение

Брянца суд оставил без прав и автомобиля за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Приговор выслушал 38-летний житель Трубчевского района.

Ночью 5 октября 2024 года в селе Усох сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Volkswagen, который ехал с превышением скорости. Мужчина за рулём оказался пьян. Инспекторы выяснили, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Подсудимый признал себя виновным. Он пояснил, что хотел подвезти знакомую домой после застолья.

Суд приговорил виновного к 320 часам обязательных работ, лишил на 2,5 года водительских прав и конфисковал иномарку в доход государства.

Решение не вступило в законную силу.