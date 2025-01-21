Брянец остался без прав и автомобиля за нетрезвое вождение

Брянца суд оставил без прав и автомобиля за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Приговор выслушал 38-летний житель Трубчевского района.
Ночью 5 октября 2024 года в селе Усох сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Volkswagen, который ехал с превышением скорости. Мужчина за рулём оказался пьян. Инспекторы выяснили, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.
Подсудимый признал себя виновным. Он пояснил, что хотел подвезти знакомую домой после застолья.
Суд приговорил виновного к 320 часам обязательных работ, лишил на 2,5 года водительских прав и конфисковал иномарку в доход государства.
Решение не вступило в законную силу.
15.01.2025 11:14
Осторожно, двери открываются!
В прошлом году президент Владимир Путин поручил Правительству РФ и руководству субъектов страны разработать программу замены и модернизации лифтов в многоквартирных домах. В соответствии с поручением главы государства в Смоленской области была проведена масштабная работа. В регионе за 2024 год обновили 203 лифта в 75 многоквартирных домах, где проживают почти 20 тысяч жителей. «Это на
15.01.2025 11:12
Из чистого льна
Региональные власти продолжают взятый ранее курс на возрождение и развитие льноводства. «К этому нас просто обязывает история и слава смоленского льна, который на протяжении многих десятилетий был яркой визитной карточкой нашей области», – прокомментировал губернатор Василий Анохин. И важнейшим звеном в этой работе является организация переработки выращенной продукции. «Ещё в прошлом году правительство Смоленской области
15.01.2025 11:11
Большой семье – большая поддержка
Рождение ребёнка – это всегда радость и счастье, а в многодетной семье – это счастье, умноженное во много раз. Всего в нашем регионе на сегодняшний день проживает более 8,6 тысячи многодетных семей, которым гарантированы различные виды поддержки. Так, при рождении третьего ребёнка и последующих детей в дополнение к федеральному выплачивается областной материнский капитал. По словам
15.01.2025 11:10
Опять каникулы
В Смоленской области решили продлить налоговые каникулы для граждан, которые впервые начали вести своё дело как ИП. Хорошей новостью поделился со смолянами губернатор Василий Анохин. «Мерой поддержки смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённую или патентную системы налогообложения», – уточнил глава региона. Это означает, что с 1 января 2025 года индивидуальные предприниматели, которые открывают свой бизнес
15.01.2025 11:09
Заявление принято
Как в регионе развивают цифровые сервисы. В Смоленской области набирают популярность электронные услуги. В итоге растёт количество смолян, которые обращаются к ним за помощью, решая свои вопросы, не выходя из дому. Тем более, что в последние годы в регионе и стране в целом сделаны значительные шаги к упрощению взаимодействия с государственными структурами. Вы записаны на