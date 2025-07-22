Брянец осужден за кражу кольца во время рукопожатия

Дерзкое преступление привело жителя Брянска привело на скамью подсудимых. За необычную кражу его приговорили к колонии-поселении на 9 месяцев и 10 дней. Однако адвокат решил оспорить вынесенный вердикт. Апелляция рассматривалась в областном суде.

Оказывается, фигурант на остановке «Площадь Партизан» незаметно снял с пальца потерпевшего кольцо стоимостью более 17 тысяч рублей. С его слов, украшение сразу привлекло внимание, тем более владелец был в нетрезвом состоянии. Однако на предложение продать драгоценность последовал отказ. В ответ злоумышленник протянул руку для рукопожатия, крепко сжал её и, шутя, раскачивая мужчину, незаметно снял кольцо. Затем украшение было продано на Володарском рынке всего за 5 тысяч рублей.

Правозащитник, отстаивая интересы осужденного, рассчитывал на снисхождение ввиду смягчающих обстоятельств, в том числе малолетних детей, отцовство на которых не оформлено «в силу цыганских традиций». Между тем, судейская коллегия посчитала, что ранее вынесенный приговор не нуждается в изменениях: все необходимые обстоятельства и данные о личности виновного уже были учтены в полной мере.