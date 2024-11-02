31-летний брянец отправился в колонию за попытку изнасилования и ограбление. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на изнасилование женщины и грабёж. На скамье подсудимых оказался 31–летний уроженец Унечского района.

Днём 25 мая 2024 года мужчина на улице Озёрной в Унече напал на 23-летнюю девушку. Он дважды ударил её стеклянной бутылкой по голове и попытался изнасиловать. Но потерпевшая оказала нападавшему активное сопротивление. Фигурант забрал у девушки телефон и убежал. В тот же день в деревне Воробьёвка обвиняемый избил несовершеннолетнюю девочку и похитил у неё мобильный телефон. По горячим следам нападавшего задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил виновного к четырём с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.