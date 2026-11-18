Брянские самбисты завоевали три медали на всероссийском турнире

2026, 18 ноября 11:43

Брянские самбисты завоевали три медали на всероссийском турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На прошлой неделе в городе Москве прошли соревнования «Всероссийский день самбо». 16 сборных разных регионов собрались в Международном центре самбо. В командном и личном зачётах выступили борцы в возрасте от 12 до 14 лет.

Серебряную медаль завоевал воспитанник спортшколы «Торпедо» Брянска Архип Долженко. Также второе место заняли Ярослав Авдусь из спортшколы Брянского района. Бронзовым призёром стал представитель спортшколы «Сталь» Артём Фокин.