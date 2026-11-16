Женщина-водитель погибла в аварии на трассе в Почепском районе

2026, 16 ноября 12:40

Женщина-водитель погибла в аварии на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером в субботу, 14 ноября, на 22-м км автомобильной дороги регионального значения «Брянск-Новозыбков-Погар» в Почепском районе произошла авария. 30-летний мужчина за рулём транспортного средства на встречной полосе столкнулся с автомобилем KIA. 56-летняя женщина-водитель иномарки получила тяжёлые травмы. Она умерла на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются следователи.