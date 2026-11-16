Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Женщина-водитель погибла в аварии на трассе в Почепском районе

2026, 16 ноября 12:40
Женщина-водитель погибла в аварии на трассе в Почепском районе
Источник фото

Женщина-водитель погибла в аварии на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Вечером в субботу, 14 ноября, на 22-м км автомобильной дороги регионального значения «Брянск-Новозыбков-Погар» в Почепском районе произошла авария. 30-летний мужчина за рулём транспортного средства на встречной полосе столкнулся с автомобилем KIA.  56-летняя женщина-водитель иномарки получила тяжёлые травмы. Она умерла на месте  до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются следователи.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Слёт «Шаг к Победе» прошёл в Брянске
16 ноября 13:30
Слёт «Шаг к Победе» прошёл в Брянске
Брянская спортсменка выиграла турнир по пауэрлифтингу в Мурманске
16 ноября 11:07
Брянская спортсменка выиграла турнир по пауэрлифтингу в Мурманске
Брянский спикер обсудил межпарламентское взаимодействие с депутатом Тульской облдумы
16 ноября 10:42
Брянский спикер обсудил межпарламентское взаимодействие с депутатом Тульской облдумы

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17186) брянск (7317) ДТП (2919) ГИБДД (2497) прокуратура (2239) уголовное дело (2178) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1769) мчс (1593) коронавирус (1272) дороги (1195)