Брянец отправится в колонию за попытке сбыть наркотики

Брянца суд отправил в колонию на десять с половиной лет за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт запрещённых веществ. На скамье подсудимых оказался 37-летний житель областного центра.

2 декабря прошлого года мужчина в Московской области купил более 78 граммов мефедрона. На следующий день он вернулся в Брянск, где планировал распространить наркотики. Там его и задержали сотрудники полиции.

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Суд приговорил виновного к 10 с половиной годам в колонии особого режима. Решение не вступило в законную силу.