10 километров трассы отремонтировали в Рогнединском районе по нацпроекту

2026, 03 ноября 13:33

10 километров трассы отремонтировали в Рогнединском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Рогнединском районе завершился капитальный ремонт трассы Селиловичи – Берёзовка – Шаровичи. 10 километров магистрали обновила подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. На проезжую часть уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также рабочие заменили тросовое ограждение на барьерное. В порядок привели остановочные и посадочные площадки. Для комфорта пассажиров подрядчик поставил новый автопавильон;

В завершении ремонта на трассе установили дорожные знаки и нанесли разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».