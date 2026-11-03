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ЖКХ

10 километров трассы отремонтировали в Рогнединском районе по нацпроекту

2026, 03 ноября 13:33
10 километров трассы отремонтировали в Рогнединском районе по нацпроекту
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10 километров трассы отремонтировали в Рогнединском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Рогнединском районе завершился капитальный ремонт трассы Селиловичи – Берёзовка – Шаровичи. 10 километров магистрали обновила подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. На проезжую часть уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также рабочие заменили тросовое ограждение на барьерное. В порядок привели остановочные и посадочные площадки. Для комфорта пассажиров подрядчик поставил новый автопавильон;

В завершении ремонта на трассе установили дорожные знаки и нанесли разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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