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Происшествия

В Сельцо мотоциклисты предстали перед судом за нарушение тишины ночью

2026, 30 октября 18:17
В Сельцо мотоциклисты предстали перед судом за нарушение тишины ночью
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В городе Сельцо мотоциклисты предстали перед судом за нарушение тишины ночью. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

По указу губернатора Брянской области на территории Сельцовского городского округа введено временное ограничение на передвижение мототранспортных средств и квадроциклов с 22 до 6 часов утра. 26 сентября сотрудники дорожно-патрульной службы задержали в Сельцо троих молодых людей, в том числе одного подростка, которые управляли мотоциклами ночью. Транспортные средства отправили на специализированную стоянку.
27 октября Сельцовский городской суд рассмотрел три дела об административных правонарушениях по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Суд признал двоих мотоциклистов виновными и вынес им предупреждения. А материалы дела в отношении подростка суд передал в Комиссию по делам несовершеннолетних.

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