Брянские тяжелоатлеты завоевали три награды на турнире в Рыбинске

2026, 02 ноября 15:35

Брянские тяжелоатлеты завоевали три награды на турнире в Рыбинске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

31 октября в городе Рыбинске Ярославской области завершились первенство и чемпионат Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. В дисциплина «жим» и «жим классический» выступили сильнейшие атлеты регионов центральной России.

Брянск представили воспитанники спортшколы «Олимп». Брянец Павел Апухтин победил на чемпионате ЦФО в категории 66 кг.

На первенстве первое место в весовой категории 66 кг занял Тимофей Поварницын. Он же стал серебряным призёром в абсолютном зачёте среди юниоров.