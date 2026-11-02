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Брянские тяжелоатлеты завоевали три награды на турнире в Рыбинске

2026, 02 ноября 15:35
Брянские тяжелоатлеты завоевали три награды на турнире в Рыбинске
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Брянские тяжелоатлеты завоевали три награды на турнире в Рыбинске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.  

 

31 октября в городе Рыбинске Ярославской области завершились первенство и чемпионат Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. В дисциплина «жим» и «жим классический» выступили сильнейшие атлеты регионов центральной России. 

Брянск представили воспитанники спортшколы «Олимп». Брянец Павел Апухтин победил на чемпионате ЦФО в категории 66 кг.

На первенстве первое место в весовой категории  66 кг занял Тимофей Поварницын. Он же стал серебряным призёром в абсолютном зачёте среди юниоров.

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