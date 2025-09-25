Город32

Брянец получил судимость за незаконное получение соцвыплаты

2025, 25 сентября 13:23 Происшествия
Брянец получил судимость за незаконное получение соцвыплаты на открытие автомастерской.

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушал 30-летний житель Новозыбкова.

В 2023 году работавший в автосервисе мужчина подал документы в отдел соцзащиты для получения господдержки на развития собственного бизнеса. Фигурант получил 350 тысяч рублей на открытие сервиса по ремонту автомобилей. Однако он так и не начал бизнес. В госорганы он предоставил фиктивные документы о покупке инструментов.

Ущерб фигуран возместил. Суд назначил ему условное наказание. Приговор не вступил в законную силу.

