Легковушка снесла столб на дороге в Большом Полпино

2025, 29 декабря 16:33
Легковушка снесла столб на дороге в Большом Полпино накануне днём. О происшествии сообщили в региональном МЧС. 

Днём 28 декабря  в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Володарском районе Брянска. В посёлке Большое Полпино на улице 1-го мая легковой автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору электропередач. Столб от удара упал.  

В ликвидации аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы. Спасатели отключили аккумуляторную батарею у повреждённой машины. О пострадавших в ведомстве не сообщили. 

