Начальник брянской полиции исполнил мечту Кирилла из многодетной семьи

2025, 26 декабря 12:05

Начальник брянской полиции исполнил мечту Кирилла из многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Во всероссийской акции «Ёлка желаний» принял участие начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Алексей Солдатов. Он снял с новогоднего дерево шар с мечтой 10-летнего Кирилла. Мальчик хотел получить на Новый год велосипед.

Кирилла, его маму Юлию Александровну, сестёр 17-летнюю Анастасию и малышку Софию пригласили в УМВД. Алексей Солдатов лично вручил мальчику велосипед, а также набор канцелярских принадлежностей и сладкий подарок. Без подарков также не остались сёстры и мама Кирилла.

Главный полицейский региона предложил мальчику сразу «обкатать» подарок. Первый выезд состоялся прямо в холле административного здания УМВД.