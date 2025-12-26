Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Начальник брянской полиции исполнил мечту Кирилла из многодетной семьи

2025, 26 декабря 12:05
Начальник брянской полиции исполнил мечту Кирилла из многодетной семьи
Начальник брянской полиции исполнил мечту Кирилла из многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД. 

 

Во всероссийской акции «Ёлка желаний» принял участие начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Алексей Солдатов. Он снял с новогоднего дерево шар с мечтой 10-летнего Кирилла. Мальчик хотел получить на Новый год велосипед. 

Кирилла, его маму Юлию Александровну, сестёр 17-летнюю Анастасию и малышку Софию пригласили в УМВД.  Алексей Солдатов лично вручил мальчику велосипед, а также набор канцелярских принадлежностей и сладкий подарок. Без подарков также не остались сёстры и мама Кирилла. 

Главный полицейский региона предложил мальчику сразу «обкатать» подарок. Первый выезд состоялся прямо в холле административного здания УМВД.

