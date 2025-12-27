18 новых автобусов выйдут на маршруты Брянска в будущем году

2025, 27 декабря 10:24

18 новых автобусов большого класса выйдут на маршруты Брянска в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске на маршрутах регулярно работают 186 автобусов. Новые машины покупали в 2021 году. Муниципальные автобусы имеют большой пробег и часто останавливаются на ремонт.

В 2026 году в парк брянского автотранспортного предприятия поступят 18 новых автобусов большой вместимости. Они рассчитаны на более чем 100 пассажиров. Автобусы купят по региональной программе развития общественного транспорта в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новая техника будет работать на маршрутах №5, 11, 31, 37 и 48. С их помощью улучшится транспортная доступность микрорайонов Новостройка, Речной и Ходаринка.

«Благодаря покупке новых автобусов к нам вернутся профессиональные водители, которые хотят работать на современной технике. Предварительная договоренность с такими людьми у нас есть», — пояснил директор Брянского автотранспортного предприятия Александр Андросенко.