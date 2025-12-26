Жительница Брянщины стала жертвой мошенничества под предлогом снятия порчи

2025, 26 декабря 08:50

Жительница Брянщины стала жертвой мошенничества под предлогом снятия порчи и лишилась почти миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Брянской области. Женщина стала жертвой мошенников.

В начале декабря потерпевшая заполнила анкету на сайте, предлагающем услуги от имени известного в России экстрасенса. Она указала на имеющиеся проблемы со здоровьем. Женщине позвонили неизвестные и «определили» наличие сильной порчи.

Три недели потерпевшая оплачивала обряды «экстрасенсов» и покупала якобы магические артефакты. Мошенники убеждали заявительницу, что вернут деньги, если порча не исчезнет. Спустя время женщина поняла, что стала жертвой обмана. Она успела перевести злоумышленникам свыше 950 тысяч рублей.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».