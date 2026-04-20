Брянец получил условное лишение свободы и штраф за хранение наркотиков

2026, 20 апреля 18:07

Брянец получил условное лишение свободы и штраф за хранение наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель Суземского района.

В августе 2025 года мужчина собрал наркотикосодержашее растение. Запрещенные вещества он хранил дома для личного потребления.

Преступление пресекли правоохранители в декабре 2025 года. Из незаконного оборота они изъяли более 200 граммов наркотиков.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и оштрафовал на 50 тысяч рублей.