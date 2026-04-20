Криминал

2026, 20 апреля 18:07
Брянец получил условное лишение свободы и штраф за хранение наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель Суземского района. 

В августе 2025 года мужчина собрал наркотикосодержашее растение. Запрещенные вещества он хранил дома для личного потребления. 

Преступление пресекли правоохранители в декабре 2025 года. Из незаконного оборота они изъяли более 200 граммов наркотиков. 

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

Читайте также

Воспитатель брянского детсада «Жемчужинка» представит регион на всероссийском конкурсе
20 апреля 16:37
Воспитатель брянского детсада «Жемчужинка» представит регион на всероссийском конкурсе
Семь наград завоевали брянские бойцы на всероссийском турнире в Подмосковье
20 апреля 15:37
Семь наград завоевали брянские бойцы на всероссийском турнире в Подмосковье
Пешеход попал под машину на трассе в Мглинском районе
20 апреля 14:33
Пешеход попал под машину на трассе в Мглинском районе

