Воспитатель брянского детсада «Жемчужинка» представит регион на всероссийском конкурсе

2026, 20 апреля 16:37
Воспитатель брянского детсада «Жемчужинка» представит регион на всероссийском конкурсе. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

В минувшую пятницу в Брянске прошёл финал регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года». Итоги подвели в Центре образования «Перспектива».

Имя победителя назвал замгубернатора области Юрий Никифоров. Им стала воспитатель детского сада комбинированного вида № 141 «Жемчужинка» города Брянска Ольга Субботина. Она представит Брянщину на всероссийском этапе. 

Призёрами конкурса стали воспитатель Трубчевского детсада «Белочка» Анна Кубаткина и воспитатель детсада «Дюймовочка» города Почепа Ирина Мануилова.

