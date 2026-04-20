Воспитатель брянского детсада «Жемчужинка» представит регион на всероссийском конкурсе

2026, 20 апреля 16:37

Воспитатель брянского детсада «Жемчужинка» представит регион на всероссийском конкурсе. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В минувшую пятницу в Брянске прошёл финал регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года». Итоги подвели в Центре образования «Перспектива».

Имя победителя назвал замгубернатора области Юрий Никифоров. Им стала воспитатель детского сада комбинированного вида № 141 «Жемчужинка» города Брянска Ольга Субботина. Она представит Брянщину на всероссийском этапе.

Призёрами конкурса стали воспитатель Трубчевского детсада «Белочка» Анна Кубаткина и воспитатель детсада «Дюймовочка» города Почепа Ирина Мануилова.