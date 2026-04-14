Криминал

Более трёх миллионов рублей похитили лжебанкиры у брянцев за неделю

2026, 14 апреля 08:15
Более трёх миллионов рублей похитили лжебанкиры у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД

 

На прошлой неделе в полицию обратились 22 жителя Брянской области , которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 6 342 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Мошенники выясняли сколько денег находится на счету, а также требовали назвать код из смс сообщения для подтверждения операций. Некоторым жертвам злоумышленники предлагали перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт. Всего лжебанкиры похитили у десяти потерпевших пропали 3 427 000 рублей.

