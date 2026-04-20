2026, 20 апреля 15:37
Семь наград завоевали брянские бойцы на всероссийском турнире в Подмосковье. Об этом сообщили в городском спорткомитете.  

 

В минувшие выходные в городе Краснознаменск Московской области состоялся всероссийский турнир по универсальному бою. Соревнования посвятили 65-летию полёта в космос Юрия Гагарина. За награды боролись свыше 470 спортсменов.

Брянские спортсмены принесли сборной семь медалей. Первой стала Анастасия Мареина. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Александр Бурда, Максим

Москалев и Егор Тимошенко. Третье место заняли Максим Волков, Артём Мищенко и Никита Васюков.

