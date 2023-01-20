Брянец попал в ДТП на угнанной машине

В Брянске 22-летний водитель попал в аварию на угнанной у девушки машине. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 19-летняя девушка-курьер. Она пошла относить очередной заказ и оставила машину незапертой и с заведенным двигателем. Через пару минут автомобиля на месте уже не было.

Стражи порядка выяснили, что угонщик не справился с управлением и попал в ДТП. Бросив машину, он сбежал. Оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого 22-летнего жителя Бежицкого района Брянска через несколько часов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.