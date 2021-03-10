Брянец потерял полмиллиона рублей, оформляя компенсацию

Мужчина рассчитывал получить несколько миллионов рублей.

56-летний житель Фокинского района Брянска лишился крупной суммы денег, поверив мошенникам.

Как сообщает региональное УМВД, брянцу по телефону предложили оформить многомиллионную компенсацию. Для ее получения мужчина должен был оплатить «услуги работников фирмы и налоговые вычеты», что тот и сделал накануне Нового года.

В общей сложности он перевел на озвученные ему счета 500 тысяч рублей. Не получив «компенсацию», брянец понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

В аналогичной ситуации оказалась и 72-летняя жительница Советского района – она лишилась 137 тысяч рублей.

Всего на минувшей неделе жители Брянской области перевели на счета мошенников порядка 3,8 миллиона рублей.