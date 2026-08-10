За неделю 17 брянцев отдали мошенникам более восьми миллионов рублей

2026, 10 августа 11:53

Активность сетевых и телефонных аферистов остается высокой в регионе.

За минувшую неделю жертвами телефонных и сетевых мошенников стали 17 жителей Брянской области. Обманутые граждане пополнили кошельки преступников более чем на 8 миллионов рублей.

Восемь потерпевших лишились более 4,4 миллиона рублей после общения с лжебанкирами, которые убедили их перевести сбережения на «безопасный» счет. Еще семь жителей региона, желавших приобрести товары и услуги через интернет, потеряли более 3,6 миллиона рублей.

В одном из случаев жительница Дятьковского района потеряли 84 тысячи на фальшивых инвестициях.

В полиции уточняют обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».