Брянец повредил вилами автомобиль приятеля

Житель Дятьково расцарапал вилами иномарку, принадлежащую знакомому. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 36-летний житель города Дятьково. Неизвестный злоумышленник повредил его автомобиль SKODA OCTAVIA.

Полицейские установили причастность к преступлению 54-летнего знакомого потерпевшего. Мужчина поссорился с приятелем и решил ему отомстить. Дорогостоящую иномарку он поцарапал вилами. Ущерб превысил 112 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение. Ему грозит до двух лет колонии.