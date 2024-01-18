Брянец выслушал приговор по делу о причинении смертельных травм прохожему

25-летнего брянца суд отправил в колонию за убийство случайного прохожего. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 25-летний житель областного центра.

Ночью 12 мая прошлого года пьяный фигурант на улице Машиностроителей поссорился со случайным прохожим. Он несколько раз ударил мужчину по голове и телу. От полученных травм потерпевший умер на следующий день в больнице.

Суд приговорил виновного к семи с половиной годам в колонии строгого режима. Также мужчина обязан выплатить 600 тысяч рублей родным погибшего. Решение в законную силу не вступило.