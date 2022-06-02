Брянск ушел под воду в результате мощного ливня (ВИДЕО)

Горожане публикуют в соцсетях фото и видео с городских улиц.

Днем 2 июня на Брянск обрушился мощный ливень с градом.

Ливневая канализация оказалась не готова к удару стихии – под воду ушли дороги в Советском, Бежицком и Володарском районах. Фото и видео с городских улиц брянцы публикуют в соцсетях.

В Советском районе, в частности, затопило частные дома по улице Калинина и гипермаркет «Линия».

В мэрии Брянска ситуацию охарактеризовали как «естественную», поскольку «ливневка не может сразу справиться с таким объемом воды».