Брянские полицейские 10 дней ловили браконьеров

Брянские полицейские за 10 дней провели 396 рейдов, выявляя браконьеров. Об этом сообщили в региональном УМВД.

10 дней полицейские вместе с представителями Росгвардии, департамента природных ресурсов и Росрыболовства участвовали в операции «Браконьер». За это время правоохранители провели 396 рейдов. Они выявляли факты браконьерства и нарушения правил оборота оружия.

Стражи порядка выявили 36 административных правонарушений, связанных незаконной охотой и рыболовством. Также возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатых веществ.