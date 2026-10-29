Кражу денег с кредитной карты раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 29 октября 18:10

Кражу 36 тысяч рублей с кредитной карты раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Кражу денег с кредитной карты В полицию обратилась 46-летняя жительница Володарского района города Брянска. С её кредитной карты пропали более 36 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 19-летний житель областного центра. Молодого человека задержали. Стражам порядка фигурант пояснил, что они распивали алкогольные напитки вместе с новой знакомой. Ночью вона сама передала ему карту и сообщила пин-код, чтобы парень сходил в магазин. Но молодой человек смог купить только минералку, а также снял в банкомате более 36 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.