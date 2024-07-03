Брянские полицейские обнаружили наркотики в квартире иностранца

Брянские полицейские обнаружили более 14 граммов сильнодействующего наркотика в квартире иностранца. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в Советском районе Брянска задержали 24-летнего иностранного гражданина. По информации оперативников он приехал в регион для распространения запрещённых веществ. В арендованной иностранцем квартире правоохранители обнаружили сверток с порошком. Экспертиза установила, что в пакетиках – 14,155 граммов метадона.

Полицейским удалось спасти 180 жизней людей, потому что разовая доза метадона 0,3 грамма «лишает жизни» сразу троих, отметили в УМВД.

Следователи возбудили уголовное дело. Суд отправил иностранца под арест.