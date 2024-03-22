Брянские полицейские оперативно раскрыли кражу крупной суммы у пенсионера

Брянские полицейские оперативно задержали подозреваемого в краже 895 тысяч рублей у пенсионера. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 85-летний житель Брянска. На улице к пенсионеру подошёл незнакомец и предложил недорого купить постельное белье. Пожилой мужчина пригласил торговца к себе домой. В квартире пенсионер в его присутствии достал из шкафа нужную денежную сумму, показав место хранения сбережений. Злоумышленник попросил владельца жилья принести кружку воды, а сам забрал из шкафа 895 тысяч рублей. Исчезновение денег заявитель заметил лишь через час.

Сотрудники полиции за несколько дней установили подозреваемого. 43-летний житель Ростовской области ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Мужчину задержали. Он дал признательные показания и вернул деньги.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет колонии.