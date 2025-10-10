Брянские полицейские помогли пострадавшему при нападении беспилотников мужчине

В момент происшествия на станции дежурил наряд патрульно-постовой службы полиции. Лейтенант полиции Николай Федотов и сержант полиции Юрий Лобановский незамедлительно оказали первую помощь раненому мужчине, остановив сильное кровотечение. В Погарскую больницу раненого водителя отвёз на служебном автомобиле участковый уполномоченный полиции Александр Подгородский. Врачи оказали мужчине необходимую помощь. Они подчеркнули, что грамотные действия полицейские позволили избежать тяжких последствий для здоровья пострадавшего.

Спросить у губернатора В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа

От реабилитации до трудоустройства Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,