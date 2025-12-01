Четыре беспилотника уничтожили военные минувшей ночью над Брянщиной

2025, 01 декабря 08:31

Четыре беспилотника уничтожили военные минувшей ночью над Брянщиной. О происшествии утром в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью над Брянской область вновь работа система противовоздушной обороны. Военные Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионом четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа ВСУ. Все цели сбили подразделения ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.