Образование

Брянские программисты стали призёрами окружной финал всероссийского конкурса

2025, 03 декабря 16:28
Брянские программисты стали призёрами окружной финал всероссийского конкурса. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.   

В конце ноября в Калининграде прошёл окружной финал всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». На площадке «Ростех Арена» собрались  28 команд школьников и студентов из пяти регионов: Калининградской, Самарской, Брянской, Астраханской областей и Санкт-Петербурга. Ребята решали реальные задачи от ведущих компаний и госструктур.

В кейсе «Разработка аналитической системы для мониторинга ИТ-отрасли» от АНО «ЦИФРА» отличились воспитанники Центра «АЙТИ-куб» города Дятьково. Команда «AppCraft» заняла третье место. 

Ребята получили дипломы и денежные сертификаты. Они представят регион на Всероссийском гранд-финале весной 2026 года.

 

