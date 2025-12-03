Брянские программисты стали призёрами окружной финал всероссийского конкурса

2025, 03 декабря 16:28

Брянские программисты стали призёрами окружной финал всероссийского конкурса. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В конце ноября в Калининграде прошёл окружной финал всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». На площадке «Ростех Арена» собрались 28 команд школьников и студентов из пяти регионов: Калининградской, Самарской, Брянской, Астраханской областей и Санкт-Петербурга. Ребята решали реальные задачи от ведущих компаний и госструктур.

В кейсе «Разработка аналитической системы для мониторинга ИТ-отрасли» от АНО «ЦИФРА» отличились воспитанники Центра «АЙТИ-куб» города Дятьково. Команда «AppCraft» заняла третье место.

Ребята получили дипломы и денежные сертификаты. Они представят регион на Всероссийском гранд-финале весной 2026 года.

Возрастные ограничения 6+