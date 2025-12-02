Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Образование

Брянский педагог победила в треке «Культура» проекта «Флагманы образования»

2025, 02 декабря 15:10
Брянский педагог победила в треке «Культура» проекта «Флагманы образования»
Брянский педагог победила в треке «Культура» проекта «Флагманы образования». Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

В Нижнем Новгороде прошла церемония награждения победителей конкурсного трека «Культура» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финал вышли 40 педагогов и управленцев из 27 регионов.  

«На трек «Культура» поступило 15 505 заявок – это говорит о том, что педагоги видят в культурном развитии неотъемлемую часть воспитания. Искусство и традиции объединяют поколения, формируют вкус, мировоззрение и уважение к наследию Родины», – отметил гендиректор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Победителем трека «Культура» стала советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, учитель иностранного языка и музыки гимназии №1 Брянского района Юлия Землякова.

