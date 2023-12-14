Брянские полицейские раскрыли двойную кражу чёрной икры

Брянские полицейские раскрыли двойную кражу банок с чёрной икрой из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники сетевого магазина в Бежицком районе Брянска сообщили в полицию о крупной краже. После проверки записей с камер видеонаблюдения они выяснили, что дважды с разницей в неделю один и тот же мужчина выносил товары, минуя кассу. Торговая точка лишилась пяти банок чёрной икры и поварского ножа, общей стоимостью более 15 тысяч рублей.

Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции за три дня разыскали подозреваемого. 21-летний житель посёлка Белые Берега уже был судим за кражи. Товары он продал прохожим.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.