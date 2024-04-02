Брянские полицейские раскрыли кражу денег из сейфа

Брянские стражи порядка задержали подозреваемого в краже 120 тысяч рублей из сейфа в магазине. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники магазина в областном центре. Из сейфа организации пропали 120 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен администратор магазина. 21-летний парень похищенные деньги проиграл на ставках.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».