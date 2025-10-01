Брянские полицейские раскрыли кражу дорожно-строительной техники на 17 млн рублей

Правоохранители выяснили, что к краже причастен 25-летний ранее судимый житель Брянского района. В течении нескольких месяцев с декабря прошлого года мужчина по ночам проникал в рабочие помещения и выносил оборудование. Имущество он вывез за пределы региона и продал.

В начале весны работники дорожно-строительной компании Брянска обнаружили пропажу имущества из складских и офисных помещений. Стоимость похищенного оборудования для дорожной техники превысил 17 млн рублей.

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже дорожно-строительной техники на 17 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Учебный план В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну

Отдых на берегу озера В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный

Закрыто на реставрацию Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников. Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий